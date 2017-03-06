2017 03 06 10:47:58

В Полтавські ОДА розповіли хто має право отримату допомогу за отриманні тілесні ушкодження під час Майдану

19 громадян області, які отримали тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту 21.11.2013 – 21.02.2014 років, мають право отримати одноразову грошову допомогу. Про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.

1 лютого Урядом прийнято Постанову №35 , якою у поточному році підвищено розміри виплат одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях.

Виплата одноразової грошової допомоги зазначеним особам у 2017 році виплачуватиметься виходячи із розмірів кратних прожитковому мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2017 р., а саме:

– членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, та осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, – у 200-кратному розмірі (320 000 грн.);

– особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, – у 100-кратному розмірі (160000 грн.);

– особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, – у 50-кратному розмірі (80000 грн.);

– особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, – у 30-кратному розмірі (48000 грн.).

Виплата одноразової грошової допомоги особам, які мали право на її отримання у 2014-2016 роках, але не отримали таку допомогу, здійснюється з урахуванням неотриманих сум допомоги.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Право на виплату вказаних видів одноразових грошових допомог в області мають 19 осіб.