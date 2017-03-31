В Полтаві презентують  книгу Аліма Алієва та Севгіль Мусаєвої “Незламний: Мустафа Джемілєв”

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П. Котляревського (Небесної Сотні, 17, 2 пов. кімн.213) запрошує 12 квітня об 11- 00 на презентацію книги Аліма Алієва та Севгіль Мусаєвої “Незламний: Мустафа Джемілєв”, яка вийшла нещодавно у видавництві “Віват”.

Мустафа Джемілєв є національним лідером кримських татар, символом єднання депортованого народу і повернення його на рідну землю. Він присвятив своє життя боротьбі з системою, величезною репресивною машиною, пройшов радянські тюрми, голодування, залякування — і переміг. Але анексія Криму 2014 року розпочала новий виток випробувань. Тепер знаний дисидент, правозахисник, уповноважений Президента України у справах кримськотатарськ ого народу на міжнародному рівні відстоює права своєї батьківщини. Історія його життя — це історія боротьби кримськотатарськ ого народу.

У книзі зібрані понад 50 годин інтерв’ю, записаних протягом 2014—2016 років у декількох країнах, від анексії Криму до перемоги Джамали на Євробаченні, що супроводжуються художніми частинами та коментарями відомих особистостей, які добре знають Мустафу-ага. Як зазначають представники видавництва, ціна книги 100 грн., 10% з кожної книжки відходить дітям кримських політв’язнів.

У Полтаві книжку представлятимуть автори.

Алім Алієв – український журналіст, громадський активіст. Народився в Узбекистані, виріс в Криму, допомагає переселенцям у Львові. Співзасновник громадської ініціативи “Крим SOS” .

Севгіль Мусаєва-Боровик— українська журналістка, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда», співзасновниця громадської ініціативи “Крим SOS”.

У 2011–2013 роках була кореспондентом журналу «Forbes Україна», у 2014 році запустила ділове інтернет-видання Hubs і була його головним редактором. Спеціалізується на нафтогазовій тематиці та паливно-енергети чному комплексі. Провела власні журналістські розслідування про бізнес Сергія Курченка, нафтогазові справи Нестора Шуфрича і Миколи Рудьковського та статті доходів Юрія Іванющенка. П’ять разів отримувала «Премію ділових кіл PRESSзвание».

КримSOS — громадська ініціатива, створена 27 лютого 2014 року як Facebook-сторінк а, для оперативного та об’єктивного висвітлення подій, які відбуваються в Криму у зв’язку з його незаконною окупацією Російською Федерацією. Згодом організація стала займатися наданням допомоги внутрішньо переміщеним особам із Криму і східної України.

З липня 2014 року КримSOS став виконавчим партнером Регіонального представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні. КримSOS має представництва в Києві, Львові Херсоні та Полтаві.

КримSOS надає гуманітарну та юридичну допомогу переселенцям, інформує про події в Криму, займається програмами соціальної адаптації для переселенців, а також адвокаційними проектами.