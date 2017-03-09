2017 03 09 19:24:58

В Оржиці змагалися агітбригади

На базі Зарізької ЗОШ І-ІІІ ступенів провели перший етап конкурсу агітбригад “Ми за здоровий спосіб життя!!!”, в якому взяли участь 10 загальноосвітніх шкіл району.

Про це повідомили в Оржицькій Райраді. .

За результатами змагань перше місце виборола команда «Серцевий ритм» Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, другою стала «Юність» з Новооржицького, а третіми команди «Сполох» Круподеринської та «Дівчата» Зарізької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Переможців в загальнокомандному заліку та окремих номінаціях нагородили відзнаками відділу освіти райдержадміністрації.