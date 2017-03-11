2017 03 11 09:43:42

Загроза хімічної катастрофи нависла над Донбасом через безперервні бойові дії

На Сході України великим є ризик витоку хімікатів, що загрожує катастрофічними наслідками для здоров’я місцевого населення і довкілля. Про це заявив спеціальний доповідач ООН з прав людини Баскут Тунджак, повідомляє “Центр новин ООН”.

Загроза хімічної катастрофи нависла над Донбасом через безперервні бойові дії.

“На Донбасі розташовано великі хімічні та промислові заводи. Збройні сутички відбуваються в містах, в безпосередній близькості від цих промислових підприємств, що створює відповідні загрози”, – зазначив Баскут Тунджак.

Він нагадав, що 24 лютого було обстріляно будівлю, в якій зберігалося сім тонн хлору.

“На щастя, контейнери з газом не постраждали, але в разі пошкодження лише одного з них могли загинути всі, хто перебував у радіусі 200 м. А якщо б шкоди було більше, то довелося б протягом доби евакуювати всіх, хто проживає на відстані до 7,4 км”, – сказав він.

Експерт ООН закликав сторони конфлікту враховувати цивільний характер об’єктів такої інфраструктури та систем подачі води, а також зазначив, що території, які прилягають до цієї інфраструктури, необхідно “демілітаризувати”.

Тунджак рекомендував забезпечити працівників служб водопостачання, в тому числі в районах, які непідконтрольні уряду, відповідним екіпіруванням та обладнанням на випадок пошкодження складів з хлором. “Тоді ці фахівці зможуть не тільки вижити, але й вжити заходів, спрямованих на порятунок місцевих жителів”, – пояснив він.

Раніше, 24 лютого, внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції було пошкоджено будівлю складу хлору і перебито хлоропровід. Постачання води населенню здійснювалося погодинно із запасів резервуарів.