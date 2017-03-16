В Олександрівці, Пирятинської ОТГ, аналізували зроблене та обговорили проблеми

В селі Олександрівка, що увійшло до складу Пирятинської ОТГ, нещодавно зустрічалися керівництво міської ради, орендарі земель та жителі села. Обговорювали життя громади: проблеми та перспективи. Про це пишуть на сайті Пирятинської міської ради.

Міський голова Олексій Рябоконь, у своєму виступі повідомив мешканцям села, що було зроблено протягом 2016 року. Зауважив, що бюджетні зобов’язання перед громадою виконано. До об’єднання планувалося, що сільський бюджет міг би мати дохід 2,3 млн грн, після об’єднання на потреби колишньої Олександрівської сільської ради витрачено 3,6 млн грн. Полтавське регіональне відділення Асоціації міст України

У 2017 році планується продовжити роботи з реконструкції вуличного освітлення, ремонту даху сільського клубу, виконати деякі внутрішні роботи в закладі та розширити мережу майданчиків для збору і вивезення твердих побутових відходів.

Мешканці села підтверджують, що після об’єднання життя змінилося на краще, але є ще багато над чим працювати. Запитали, коли міський водоканал почне надавати послуги водопостачання населенню. Директор підприємства Микола Дубров відповів, що процес затягнувся через тривале оформлення документів. Підприємство вже здійснило ремонт водонапірної вежі, ліквідувало деякі пориви водогону і вже незабаром розпочне укладати договори з населенням. Тариф на воду для селян буде таким, як і в місті, – 8,40 грн./куб м.

Також вирішували на яких вулицях і в яких місцях потрібно ще встановити контейнери для збору ТПВ.

Олексій Рябоконь звернувся до громади, щоб жителі села створили актив або ж громадську раду, яка б тримала зв’язок із старостою та керівництвом міської ради, щоб можна було швидко реагувати і вирішувати різні питання.