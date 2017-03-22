2017 03 22 15:36:55

В області зафіксовано ще один випадок захворювання тварин на сказ

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, з початку року на Полтавщині зафіксовано 4 випадки сказу серед тварин (1 випадок – у Чорнухинському районі, 2 – в Глобинському районі, 1- в м. Полтаві). Останній випадок стався у Подільському районі м.Полтави. 2 квітня в приватному господарстві захворіла та померла собака. Фахівці регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області дослідили патологічний матеріал. 21 квітня за результатами дослідження було встановлено, що тварина загинула від сказу.

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації нагадує мешканцям області, що сказ – це гостре інфекційне захворювання, яке викликається нейротропним вірусом. Хвороба характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи і високою летальністю. На сказ можуть хворіти і тварини, і люди.

Джерелами захворювання є інфіковані дикі та свійські тварини (лисиці, вовки, собаки, коти).

Головною ознакою захворювання на сказ тварини є зміна її поведінки. З’являються дратівливість, а згодом млявість, втрата уважності, тварина часто лягає, дивно стрибає, здригається у судомах, голос у неї стає хриплим. Дикі звірі втрачають обережність, можуть і вдень, і вночі з’являтися у населених пунктах, нападають на людей і тварин. У поведінці домашніх тварин помітні, найперше, водобоязнь і світлобоязнь.

Людина може заразитися небезпечною хворобою при укусі або попаданні слини хворої на сказ тварини на пошкоджену шкіру, рідше – слизову оболонку. Особливо небезпечні укуси в голову, обличчя і кисті рук.

При укусах тварин необхідно промити рану мильною водою, обробити її настойкою йоду. І оскільки укуси нещеплених домашніх і диких тварин несуть у собі ризик захворювання на сказ, тому слід обов’язково звернутись до лікаря.

Ознаками захворювання у людей є тягучі болі, сверблячка у ділянці укусу, хоч рана давно загоїлась, підвищення температури тіла, головний біль, неспокій, безсоння (такий стан триває 1-3 дні). Потім виникає збудження і затримка дихання, водобоязнь (при спробі пити у хворого виникають судомні скорочення м’язів горла і гортані). З’являються галюцинації, параліч м’язів, що у більшості випадків закінчується смертю.

З метою профілактики захворювань тварин на сказ фахівці ветеринарної медицини рекомендують робити регулярні планові щеплення домашнім тваринам. Щорічній вакцинації підлягають і сільськогосподарські тварини, що випасаються на відкритих пасовищах. Диких м’ясоїдних тварин необхідно щеплювати шляхом розкладання вакцинних приманок на території мисливських угідь.