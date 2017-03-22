2017 03 22 19:19:53

В обласному центрі фотохудожник презентував виставку «Полтава усміхається»

У Полтаві представили виставку фотохудожника Володимира Короткова «Полтава усміхається». В експозиції 35 світлин про веселі миттєвості з життя обласного центру. Серед робіт фото людей, тварин та пейзажі. Всі світлини зроблені в Полтаві.

«Виставка присвячена нашим полтавцям, братам нашим меншим. А на деяких світлинах навіть посміхається архітектура», – сказав Володимир Коротков

Фото для експозиції автор збирав останні 10 років. Митець фотографує ще зі школи і весь вільний час проводить на природі. Захоплюється репортажними фото та пейзажною зйомкою. Переглянути фотовиставку можна в Полтавській обласній бібліотеці ім.. І. Котляревського протягом двох тижнів.