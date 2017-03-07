2017 03 07 10:46:44

В міськогому центрі соціальних служб за минулий тиждень провели 190 індивідуальних консультацій для родин, що опинилися у складних життєвих умовах

Полтавській міській раді. Спеціалісти Полтавського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді проводять системну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, що опинилися у складних життєвих умовах. Одним із важливих напрямків роботи центру є соціальне супроводження прийомних сімей. На даний час під пильним наглядом фахівців ПМЦСССДМ знаходиться 3 прийомних родини, у яких виховується 5 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 2 дитячих будинки сімейного типу, де виховується 11 дітей. Про це повідомили в

Працівники центру здіснюють постійно перевірку умов, у яких знаходяться соціально незахищені чи неблагополучні сім’ї. За минулий тиждень проведено 60 відвідувань таких родин за місцем проживання та надано більше 190 індивідуальних консультацій. Не залишилися поза увагою і сім’ї, яким призначено допомогу при народженні дитини. За період з 27 лютого по 5 березня 2017 року спеціалістами центру було відвідано 5 таких родин, у них 5 дітей.Фактів нецільового використання допомоги при народженні не було виявлено.

З метою з’ясування проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування спеціалісти центру постійно з ними спілкуються. Також за минулий тиждень спеціалісти надали 18 індивідуальних консультацій.

Не залишаються поза увагою фахівців центру неповнолітні особи та молодіжного віку, що засуджені до покарання, не пов’язаних з позбавленням волі. Так, за період з 27 лютого по 5 березня цього року, соціальними послугами охоплено 10 осіб.

Упродовж минулого тижня до Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді звернулося 2 сім’ї з проблемами інвалідності та 10 – з обмеженими можливостями. Спеціалістами центру надано 12 консультацій особам даної пільгової категорії.

Окрім того, за цей період зареєстровано додатково 2 особи з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали необхідну соціальну підтримку.