2017 03 20 16:23:01

В Держаудитслужбі Полтавщини діє телефон довіри

В Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (колишня Державна фінансова інспекція в Полтавській області) діє телефон довіри, який забезпечує надійний зворотній зв’язок з громадськістю на принципах конфіденційності та збереження таємниці звернення.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями можна звертатися щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45) за номером (05322) 2-58-02

Прес-служба Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області