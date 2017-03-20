В Держаудитслужбі Полтавщини діє телефон довіри

В Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (колишня Державна фінансова інспекція в Полтавській області) діє телефон довіри, який забезпечує надійний зворотній зв’язок з громадськістю на принципах конфіденційності та збереження таємниці звернення.
Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями можна звертатися щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45)за номером (05322) 2-58-02
Прес-служба Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+