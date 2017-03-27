2017 03 27 14:09:13

В авіакатастрофі під Краматорськом, загинув кременчужанин (ВІДЕО)

Учора близько 15:00 в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська Донецької області розбився військовий вертоліт Мі-2. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За однією з попередніх версій, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

Загинули п’ятеро осіб. Як пише kremen.today, серед загиблих на борту знаходився кременчужанин Дмитро Мовчан. З 2012 року він служив за контрактом у складі 18-ї окремої бригади армійської авіації.