2017 03 20 17:02:15

Уточнена інформація від штабу АТО: внаслідок боїв в районі Водяного загинули 2 військових, ще 7 отримали поранення

прес-центр штабу АТО Як повідомляє, за уточненою інформацією, внаслідок боїв на Маріупольському напрямку загинули 2 військовослужбовці, ще 7 отримали поранення. Противник застосував «Гради», артилерію калібру 152мм та 122мм.

Так, по позиціям українських військ в районі населеного пункту Водяне, ворог випустив 40 снарядів калібру 152мм, 40 снарядів калібру 122мм та 55 мін калібру 120 мм. Крім того під час обстрілу противник застосував реактивні системи залпового вогню РСЗВ БМ-21 «Град», здійснивши 65 пострілів.

Нагадаємо, як повідомив прес-центр штабу АТО раніше, у районі Водяного на Маріупольському напрямку бойовики посили обстріли позицій військових, застосовують РСЗО “Град”. Внаслідок бойових дій 8 український бійців було поранено, один – загинув.

Також прес-центр штабу АТО повідомляє, що в районі населеного пункту Водяне відбувся бій військовослужбовців Збройних Сил України з ДРГ противника

“О 9:30 дві групи ворога у кількості до 40 чоловік впритул підійшли до наших позицій. Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас, підрозділ ЗС України висунувся вперед. Після того як противник застосував важке озброєння – РСЗВ БМ-21 «Град», артилерію 152мм та 122мм, підрозділ відійшов на свої позиції”, – йдеться в повідомленні.