2017 03 17 14:45:20

Успіхи Новознам’янської об’єднаної громади – нові дороги, освітлення та відремонтовані школи

Новознам’янська об’єднана територіальна громада створена в 2015 році у результаті об’єднання двох сільських рад, нині демонструє переконливі результати. Протягом 2016 року в ОТГ вирішили проблеми, на які роками не вистачало коштів, зробили комунальні об’єкти, які завжди фінансувалися за залишковим принципом. Новознам’янська об’єднана територіальна громада створена в 2015 році у результаті об’єднання двох сільських рад, нині демонструє переконливі результати. Протягом 2016 року в ОТГ вирішили проблеми, на які роками не вистачало коштів, зробили комунальні об’єкти, які завжди фінансувалися за залишковим принципом.

Нині в населених пунктах громади відремонтовані будинки культури, школи, дитячі садки, ремонтуються дороги, а вулиці нарешті освітлюються. Більше про успіхи Новознам’янської ОТГ ми поговорили з головою Іриною Кобкою.

– Минулого року нам вдалося освоїти кілька проектів по різних напрямках. Так три проекти були спрямовані на капітальний ремонт доріг. У Новій Знам’янці з’явилося майже три кілометри дороги з твердим покриттям, – розповідає Ірина Кобка. – Нині можемо похвалитися й тим, що в центральній садибі громади стовідсоткове вуличне освітлення. Освоїли проект з вуличного освітлення і у Вільній Терешківці.

Загалом кошти розподіляли таким чином, щоб навести лад не лише в Новій Знамְ’янці, а й у тих населених пунктах, які приєдналися до неї. Про це повідомили в Полтавському регіональному відділенні Асоціації міст України.

Чи не у кожній об’єднаній громаді одним із нагальних питань, яке потребувало вирішення, були будинку культури. Великі будівлі, в яких часто-густо, ремонт не робили ще з радянських часів. Тож після об’єднання у Новознам’янській ОТГ почали ремонтувати клуби.

– Ми зробили зовнішнє утеплення Новознам’янського будинку культури. Провели ремонт кількох приміщень усередині та замінили систему опалення, яка тепер регулюється автоматично, тож не потребуємо роботи кочегара. Також збільшили потужність енергоносіїв, встановивши трьохфазний лічильник електроенергії, – говорить Ірина Кобка. – У селі Вільна Терешківка освоїли проект по капремонту покрівлі на будинку культури та зробили ремонт фасаду будівлі; ремонтували клуб у Писарщині.

Також у Новій Знам’янці замінили труби в котельні, яка опалює адмінприміщення.

Наразі в Новознам’янській ОТГ триває капітальний ремонт приміщення під ЦНАП. У громаді вже працює реєстратор, який надає часткові послуги населенню. Ці послуги будуть розширюватися.

Значні роботи проводилися і в навчальних закладах громади. Тут діє один НВК, дві школи, два дошкільних навчальних заклади. У Новознам’янському НВК минулого року провели утеплення санвузла, замінили старі вікна на нові металопластикові, в планах на цей рік – утеплити приміщення групи дитсадка. Чимала робота була проведена в Майбородівській школі та садку. У дитячому садочку «Світанок» відремонтували коридор, зробили кухню. А в школі – замінили вікна на енергозберігаючі. Також нові вікна встановили і в Вільнотерешківській ЗОШ.

У планах на цей рік – завершити ремонт дитячого садка у Вільній Терешківці, освоїти проект з освітлення вулиць у двох селах, проводити поточний ремонт доріг, завершення робіт у ФАПі в селі Майбородівка.