2017 03 22 08:15:06

Урядова комісія надасть матеріали розслідування причин аварії на шахті «Степова» правоохоронним органам, – Зубко

Робота Урядової комісії вийшла на фінішну пряму щодо визначення причин трагедії, що сталась 2 березня на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля». За результатами перевірки Урядова комісія надасть відповідні матеріали правоохоронним органам для подальшого розслідування. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами сьогоднішнього засідання Урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті.

«Урядова комісія визначила декілька причин аварії на шахті. В першу чергу – це невідповідність обладнання нормативним документам, які застосовувалися на підприємстві. Друге – експертна група до сих пір визначає, чи відповідає система провітрювання, яка працювала на шахті і була затверджена, всім нормам. Замість 453 кубів повітряної суміші під час вибуху надавалося тільки 156», – наголосив Зубко.

Серед інших причин, які вказав Віце-прем’єр-міністр: не спрацювання системи УТАС під час вибуху, яка повинна оповіщувати про збільшення метану в повітряній суміші та відключити енергозабезпечення шахти. Також є питання щодо фінансування заходів з охорони праці на ДП «Львіввугілля».

«Дуже серйозне питання стоїть щодо знищення даних системи УТАС під час вибуху на шахті «Степова». Попередня інформація системи була зафіксована о 7:30, а остання – о 12:38, аварія ж відбулася о 11:58. Сьогодні в Україні не достатньо лабораторій для перевірки вибухонебезпечного обладнання та системи УТАС. За результатами перевірки Урядова комісія надасть відповідні матеріали правоохоронним органам для подальшого розслідування», – зазначив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що звіт Урядової комісії буде використаний за основу для іншої комісії, яка буде займатися перевіркою всіх вугільних шахт України. Основними критеріями перевірки є: відповідність обладнання на шахтах нормативним актам, забезпечення засобами індивідуального захисту персонал, відповідність системи провітрювання на вугільних підприємствах та загрози впливу при фінансуванні і недостатності обігових коштів на рахунках підприємств вугільної галузі.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України