Уряд затвердив проект будівництва дороги в обхід Полтави

Вчора під час свого засідання Кабінет Міністрів України прийняв рішення про будівництво автомобільної дороги в обхід Полтави.
Передбачається будівництво автодороги загальною довжиною 4,3 км в обхід Полтави, автодороги державного значення М-03 «Київ — Харків — Довжанський», автодороги М-22 «Полтава — Олександрія» і реконструкції М-03 «Київ — Харків — Довжанський».
Проект здійснюється в рамках загальної угоди від 2012 року про позику між Україною й Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) з реалізації другого проекту поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху. Його погоджено з Міністерством економічного розвитку й торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством регіонального розвитку й Міністерством юстиції.
Начальник Служби автомобільних доріг у Полтавській області Володимир Трояновський радий, що вдалося погодити з Урядом такий важливий інфраструктурний проект:
— Це дозволить спрямувати вантажний потік за межі Полтави, в напрямку Кременчука. А значить, зберегти дороги обласного центру і покращити екологічну картину у місті.
Кабмін затвердив зазначений проект із урахуванням доопрацювання з Мінекології. Зокрема, в частині доповнення проекту положенням щодо обов’язковості вживання заходів щодо проведення екологічної експертизи.
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