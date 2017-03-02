2017 03 02 13:43:38

Уряд затвердив проект будівництва дороги в обхід Полтави

Загальна довжина автомобільної дороги складатиме 4,3 км — за умови обов’язкового проведення екологічної експертизи в порядку, визначеному природоохоронним законодавством. Повідомляють в Службі автомобільних доріг у Полтавській області.

Вчора під час свого засідання Кабінет Міністрів України прийняв рішення про будівництво автомобільної дороги в обхід Полтави.

Передбачається будівництво автодороги загальною довжиною 4,3 км в обхід Полтави, автодороги державного значення М-03 «Київ — Харків — Довжанський», автодороги М-22 «Полтава — Олександрія» і реконструкції М-03 «Київ — Харків — Довжанський».

Проект здійснюється в рамках загальної угоди від 2012 року про позику між Україною й Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) з реалізації другого проекту поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху. Його погоджено з Міністерством економічного розвитку й торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством регіонального розвитку й Міністерством юстиції.

Начальник Служби автомобільних доріг у Полтавській області Володимир Трояновський радий, що вдалося погодити з Урядом такий важливий інфраструктурний проект:

— Це дозволить спрямувати вантажний потік за межі Полтави, в напрямку Кременчука. А значить, зберегти дороги обласного центру і покращити екологічну картину у місті.

Кабмін затвердив зазначений проект із урахуванням доопрацювання з Мінекології. Зокрема, в частині доповнення проекту положенням щодо обов’язковості вживання заходів щодо проведення екологічної експертизи.