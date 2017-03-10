2017 03 10 16:38:46

Уряд України виділив 53,3 млн. грн. для забезпечення готовності авіаційної техніки ДСНС

ДСНС Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України прийнято рішення про виділення 53,3 млн. грн. з резервного фонду державного бюджету для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Кошти будуть спрямовані на забезпечення готовності авіаційної технікидо здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій в пожежонебезпечний період.

“ДСНС має бути елітним підрозділом, який повністю забезпечений всіма сучасними зразками обладнання і захисту. Адже рятувальники — це справжні герої. Вони ліквідовують пожежі, наслідки стихійних лих, надзвичайних ситуацій, виконують гуманітарні місії. Тому це мають бути елітні війська для кожного громадянина, які зможуть ефективно боротися з різного роду небезпеками. Для виконання всіх цих завдань вони повинні мати сучасне технічне оснащення. У 2017 році ми виділили 600 мільйонів гривень для ДСНС на придбання нової техніки, підняли заробітну плату вогнеборцям. Але цього недостатньо, тож ми не зупинятимемося та будемо працювати далі для покращення матеріально-технічного забезпечення ДСНС ”, – зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.