2017 03 19 09:29:46

Ультрас провели фан-марш у Полтаві

Перед футбольним матчем “Ворскла”(м. Полтава)-“Зірка“(м. Кропивницький) футбольні фанати ультрас пройшлися центром міста.

Фанати пройшли від Альтанки, центральною вулицею Соборності аж до стадіону “Ворскла” ім. О.Бутовського.

Вони фотографувалися у центрі міста, отже зупинялися на фоні визначних місць, палили фаєри, скандували та співали.

Їх супроводжували правоохоронці, Порушень порядку не зафіксовано

Футболісти ж за 90 хвилин основного часу матчу так і не спромоглися на бодай один забитий м’яч.