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Суспільство, Україна



2017 03 14 11:55:39

Укрзалізниця не перевозить вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України, – Мінінфраструктури

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“Укрзалізниця не перевозить вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України та зворотно”. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури України.

“Станом на 14 березня рух вантажних поїздів з непідконтрольної території Донецької та Луганської областей на підконтрольну та зворотно через усі залізничні стики не здійснюється”,  – зазначають у відомстві.

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