2017 03 14 11:55:39

Укрзалізниця не перевозить вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України, – Мінінфраструктури

“Укрзалізниця не перевозить вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України та зворотно”. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури України.

“Станом на 14 березня рух вантажних поїздів з непідконтрольної території Донецької та Луганської областей на підконтрольну та зворотно через усі залізничні стики не здійснюється”, – зазначають у відомстві.