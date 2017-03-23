2017 03 23 08:37:15

“Укртатнафта” вводить нові умови реалізації для палив стандарту Євро-5

«Укртатнафта» наповнює вітчизняний паливний ринок сучасним та високоякісним продуктом. Це – автомобільні бензини А-92, А-95 та дизельне паливо стандарту Євро-5. З нововведень у сфері реалізації – зміни до умов поставки палива. Зараз клієнти вже отримують нафтопродукти виробництва ПАТ «Укртатнафта» як самовивозом та залізничним транспортом, так і автотранспортом Компанії з доставкою по усіх регіонах України. Усе паливо, що відвантажує підприємство, відповідає тільки найвищому екологічному стандарту.

“З детальною інформацією щодо нових умов придбання та поставки нафтопродуктів виробництва ПАТ «Укртатнафта» можна ознайомитися на корпоративному сайті Компанії“, – йдеться у повідомленні.