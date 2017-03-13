2017 03 13 08:56:39

«Укртатнафта»: Розпочато поставки азербайджанської нафти трубопроводом

10 березня «Укртатнафта» отримала першу партію азербайджанської нафти трубопроводом «Одеса-Кременчук». Загалом «Укртатнафта» переробляє 10 березня «Укртатнафта» отримала першу партію азербайджанської нафти трубопроводом «Одеса-Кременчук». Загалом «Укртатнафта» переробляє з грудня минулого року, втім до цих пір нафта доставлялася на завод залізничним транспортом. Гілка трубопроводу «Одеса-Кременчук» простоювала кілька років, але завдяки диверсифікації нафтових поставок цей нафтопровід знову в строю діючих. Azeri Light

Диверсифікація імпорту нафтової сировини в Україну стала можливою завдяки міждержавним домовленостям з Азербайджаном щодо прямих поставок нафти на українські НПЗ. Актуальність такої диверсифікації зросла на тлі блокування нафтових поставок Росією та критичного домінування на вітчизняному паливному ринку імпортерів нафтопродуктів.

Поставки Azeri Light дозволили ПАТ «Укртатнафта» достроково розпочати виробництво бензинів стандарту Євро-5. Відсьогодні ж усе паливо, що відвантажує підприємство, відповідає виключно найвищому екологічному стандарту. Завдяки оптимізації маршруту доставки нафтового ресурсу на Кременчуцький НПЗ гарантуються стабільність забезпечення підприємства сировиною для переробки та зростання обсягів прокачування нафти системою нафтопроводів ПАТ «Укртранснафта». Все це сприятиме наповненню бюджетів усіх рівнів.

Також відновлення трубопровідних поставок азербайджанської нафтової сировини сприятиме відродженню ефективної співпраці між найпотужнішим вітчизняним нафтопереробним підприємством та єдиним оператором магістральних трубопроводів України. В планах спільного проекту «Укртатнафти» та «Укртранснафти» – промислові обсяги поставок (до 1, 3 мільйонів тонн Azeri Light у поточному році).