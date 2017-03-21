2017 03 21 21:43:30

«Укроборонпром» опублікував вражаюче відео вогневого випробування бойових модулів «Шквал» та «Стілет»

“Укроборонпром” Бойові модулі “Шквал” та “Стілет”, які призначені для озброєння глибоко модернізованої БМП пройшли порівняльні заводські випробування на одному з військових полігонів Житомирської області, повідомляє

Під час випробувань фахівці проаналізували точність, швидкість та ефективність роботи кожного бойового модуля. Такі випробування дозволяють обрати найкращий за всіма параметрами бойовий модуль для його подальшого використання на БМП.

“Бойовий модуль “Шквал” оснащений 30-мм гарматою ЗТМ-1, автоматичним гранатометом, 7,62-мм кулеметом, а також керованим ракетним озброєнням, яке призначене для знищення бронетехніки противника на відстані до 5 км. В цей же час бойовий модуль “Стілет” оснащений гарматою ЗТМ-2, посиленим бронюванням та аналогічним комплектом озброєння”, – інформує “Укроборонпром”.

За точність роботи бойових модулів відповідають нові цифрові прицільні комплекси. Обидва прицільні комплекси оснащені лазерним далекоміром та тепловізором, але використовують різні алгоритми управління вогнем.