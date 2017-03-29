2017 03 29 12:12:55

УКРГАЗБАНК почав надавати кредити на встановлення «домашніх» сонячних електростанцій

УКРГАЗБАНК запровадив кредитну програму «ЕКО-енергія», яка передбачає фінансування фізичних осіб на купівлю і встановлення «під ключ» сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів для домогосподарств. Завдяки домовленостям з компаніями-партнерами, які займаються виробництвом і встановленням такого обладнання, УКРГАЗБАНК пропонує своїм клієнтам процентну ставку за кредитною програмою «ЕКО-енергія» від 0,01% річних.

Про це повідомляє прес-служба Укргазбанку.

Максимальна сума кредитування складає 1 млн гривень, строк – до 5 років.

Сонячні електростанції дають змогу домогосподарствам генерувати електроенергію від сонця і використовувати її для власних потреб, а надлишок продавати в загальноукраїнську електромережу за «зеленим тарифом».

«Домашня сонячна електростанція – це не лише реальна можливість забезпечити енергетичну незалежність своєї родини, а й чудовий бізнес-проект. Адже на сьогодні «зелений тариф» для сонячних електростанцій складає 0,18 євро за 1 кВт*год, таким чином, встановивши на даху власного будинку СЕС можна забезпечити собі додатковий щомісячний дохід до 10 тис. гривень», – зазначила заступник Голови Правління УКРГАЗБАНКУ Інна Тютюн.

Сонячні колектори також генерують електроенергію, яка використовується для підігріву води для потреб домогосподарства (опалення, бойлери, басейни і т.п.).

Теплові насоси генерують тепло з повітря або землі, і також використовуються для підігріву води для потреб домогосподарства.

Кредитна програма «ЕКО-енергія» розроблена УКРГАЗБАНКОМ в рамках реалізації стратегії ЕКО-банкінгу. Вона передбачає фінансову і консультаційну підтримку клієнтів, які втілюють у життя проекти, пов’язані з ефективним використанням ресурсів, альтернативною енергетикою та зменшенням шкідливого впливу на довкілля.

Детальніше про умови програми читайте тут.