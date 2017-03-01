2017 03 01 15:22:58

Українці мають законне право використати залишок субсидії у наступному місяці, – Мінсоцполітики

Громадяни мають законне право використати залишок субсидії у наступному місяці. Про це заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Віталій Музиченко під час інтерв’ю телеканалу «Україна», повідомляє “Урядовий портал”.

Він пояснив, що громадяни, які отримали знижку на оплату комунальних послуг (субсидію), мають законне право використати залишок у наступному місяці, у разі якщо у поточному місяці фактично спожили менше, ніж встановлено соціальним нормативом.

«Надавач послуг зобов’язаний відображати розмір субсидії чи переплату у платіжках, а у разі відсутності даної інформації у платіжці громадяни мають можливість звертатися із скаргами до керівників органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування», – пояснив Віталій Музиченко.

Чиновник зазначив, що це передбачено чинним законодавством, а саме постановою Кабінету Міністрів України № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».