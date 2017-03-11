Українські паралімпійці взяли 9 нагород на Кубку світу

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Збірна України стала першою за загальною кількістю нагород та другою після команди Німеччини за «золотом».

У категорії сидячи, чоловіки 10 березня, у біатлоні (спринт) стартували першими, переможцем та бронзовим призером кубку світу став Тарас Радь, який показав результат 25.11.7.

Український подіум – Олександра Кононова- золота медаль (19.26.8), Юлія Батенкова-Бауман – срібна (19.35.4), Ірина Буй- бронзова (20.12.6).

Не менш яскравим став виступ чоловіків з порушеннями зору: весь п’єдестал – український:Дмитро Суярко з гайдом Марчишаком Іваномстали першими (21.12.0), Анатолій Ковалевський з гайдом Мукшиним Олександром- другими (21.21.0), а Юрій Уткін з гайдом Переходою Русланом вибороли бронзову медаль (21.38.5).

У жінок в цій же категорії Оксана Шишкова з гайдом Івановим Володимиром вибороли срібну нагороду (23.07.6), Наталя Рубановська з гайдом Нестеренко Ладою стали третіми (23.41.9).

11 березня тривають змагання з лижних перегонів, довга дистанція. Загалом, Кубок світу триватиме до 15 березня 2017 року.