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Спорт, Суспільство, Україна



2017 03 11 12:41:01

Українські паралімпійці взяли 9 нагород на Кубку світу

У перший день змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону національна паралімпійська збірна команда України виборола дев`ять високих нагород, серед яких дві золоті, три срібні та чотири бронзові медалі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Збірна України стала першою за загальною кількістю нагород та другою після команди Німеччини за «золотом».

У категорії сидячи, чоловіки 10 березня, у біатлоні (спринт) стартували першими, переможцем та бронзовим призером кубку світу став Тарас Радь, який показав результат 25.11.7.

Український подіум – Олександра Кононова- золота медаль (19.26.8), Юлія Батенкова-Бауман – срібна (19.35.4), Ірина Буй- бронзова (20.12.6).

Не менш яскравим став виступ чоловіків з порушеннями зору: весь п’єдестал – український:Дмитро Суярко з гайдом Марчишаком Іваномстали першими (21.12.0), Анатолій Ковалевський з гайдом Мукшиним Олександром- другими (21.21.0), а Юрій Уткін з гайдом Переходою Русланом вибороли бронзову медаль (21.38.5).

У жінок в цій же категорії Оксана Шишкова з гайдом Івановим Володимиром вибороли срібну нагороду (23.07.6), Наталя Рубановська з гайдом Нестеренко Ладою стали третіми (23.41.9).

11 березня тривають змагання з лижних перегонів, довга дистанція. Загалом,  Кубок світу триватиме до 15 березня 2017 року.

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