2017 03 18 10:36:41

Українське радіо розпочало мовлення в Криму

Чонгарська телевежа заввишки у 150 метрів запрацювала – мовитиме на окупований Крим. Поки що транслюватиме три FM-радіостанції, телеканали ще протягом року треба буде почекати.

Про це повідомляє «5 канал».

Чонгарська телевежа дозволяє транслювати 7 потужних радіопрограм та 32 канали цифрового телебачення

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Нова вежа має відновити українське мовлення не лише на територію окупованого Криму, а й у прикордонних районах материка. Там з моменту окупації майже відсутній вітчизняний радіо- та телесигнал. Раніше він йшов з телевежі з Красноперекопську, тепер звідти транслюють лише російські телеканали.

Будували 150-метрову вежу більше трьох місяців на гроші приватних інвесторів. Вартість проекту – 3,5 млн грн. Українське телебачення обіцяють повернути до кінця року. А радіоефір вже стартував.

Нова телевежа дозволяє транслювати радіосигнал на відстань 130 кілометрів, телесигнал на 60. Це створить інформаційну альтернативу російській пропаганді – впевнені в профільному міністерстві. Чонгарська телевежа дозволяє транслювати 7 потужних радіопрограм та 32 канали цифрового телебачення.

«Ми будемо доносити ту інформацію, яка важлива для українців і для жителів Криму. У мене є підозра, що може глушити буде, але я розумію що км 100-120 до Ангарського перевалу буде. Тобто Сімферополь точно будемо брати», – впевнений радіоведучий «Херсон-FM» Сергій Кузнєцов.

У планах зведення ще однієї вежі на адміністративному кордоні з Кримом.