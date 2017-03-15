2017 03 15 10:29:52

Удовіченко заявив про відкликання представників політсили з органів виконавчої влади (ВІДЕО)

Учора в ОКІА «Новини Полтавщини» відбулася прес-конференція депутата Полтавської обласної ради Олександра Удовіченка. На якій, зокрема, торкнулися питання роботи обласної та міської рад, призначення на посади керівників комунальних підприємств, голосування за надання дозволів на користування надрами.

Олександр Удовіченко заявив, що політична сила «Рідне місто» відкликає своїх представників із органів виконавчої влади.

«Наш політичний проект прийняв рішення про відкликання представників «Рідного міста» з органів виконавчої влади міста Полтави. Для нас принципово неможливо підтримувати кроки, які не відповідають інтересам полтавців», – наголосив він.

Олександр Удовіченко зазначив, що партія має представників у більшості районів та відстоює інтереси громади, була і залишається конструктивною силою у радах усіх рівнів.

«Оцінюючи роботу облради, в ній, на наш погляд, кояться дивні речі. Провладні партії, декларуючи спільні дії, не можуть знайти алгоритму об’єднання і спільних дій. Ситуація в області відображає ситуацію в країні. Ми були і залишаємося свідками безпринципності цієї влади і її представників на обласному рівні. Ми маємо приклади ігнорування людських потреб та тих проблем, які треба вирішувати в першу чергу, ми бачимо сьогодні боротьбу за грошові потоки. Та є свідками руйнування мережі соціальних закладів, протиснення кадрових призначень, які викликають наше рішуче заперечення», – розповів Удовіченко.

Про що ще йшлося на прес-конфереції дивіться у ВІДЕО.