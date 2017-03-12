2017 03 12 14:53:16

Суд зобов’язав керівника УЖКГ Полтави надати документи по ремонту доріг

Октябрский районний суд зобов’язав керівника УЖКГ Полтави Сергія Синельника надати документи по ремонту доріг.

Про це сказано в Постанові райсуду Полтави.

Раніше керівник УЖКГ Полтави не надав копії документів про звернення бюджетних коштів, що належать до капітального / поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Шолом-Алейхема Полтави (акти виконаних робіт, договори і кошторис), назвавши це секретною інформацією.

Районним судом Полтави встановлено, що ремонтні роботи проводилися за бюджетні кошти, дороги належать громаді міста, тому інформація за договором, кошторису та акти виконаних робіт не може бути конфіденційною.

Суд задовольнив позов депутата міськради Тараса Синягiвського до УЖКГ Полтавської міськради про визнання дій протиправними та зобов’язав надати відповідні документи.