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Освіта, Полтавщина, Суспільство



2017 03 22 12:37:52

Учнів Андріївської школи ознайомили з професією “поліцейський” (ФОТО)

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У рамках соціального проекту «Світ цікавих професій» учні Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат познайомилися з професією «поліцейський». Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Спочатку діти з екскурсією завітали до Новосанжарського відділення поліції та побачили в яких умовах працюють люди в погонах і познайомилися з їхніми обов’язками.

Потім Новосанжарських поліцейських зустрічали в стінах рідної школи.

До учнів завітали старший інспектор сектору кадрового забезпечення Артур Буря та інспектор з ювенальної превенції Артур Кобченко.

Правоохоронці детальніше зупинилися на спеціалізації правоохоронців – розповіли про роботу слідчих, оперативників, дільничних тощо. Розказали про особливості застосування табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

Закінчилася зустріч із працівниками поліції захоплюючою грою на футбольному полі.

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