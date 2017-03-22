Учнів Андріївської школи ознайомили з професією “поліцейський” (ФОТО)
У рамках соціального проекту «Світ цікавих професій» учні Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат познайомилися з професією «поліцейський». Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Спочатку діти з екскурсією завітали до Новосанжарського відділення поліції та побачили в яких умовах працюють люди в погонах і познайомилися з їхніми обов’язками.
Потім Новосанжарських поліцейських зустрічали в стінах рідної школи.
До учнів завітали старший інспектор сектору кадрового забезпечення Артур Буря та інспектор з ювенальної превенції Артур Кобченко.
Правоохоронці детальніше зупинилися на спеціалізації правоохоронців – розповіли про роботу слідчих, оперативників, дільничних тощо. Розказали про особливості застосування табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів.
Закінчилася зустріч із працівниками поліції захоплюючою грою на футбольному полі.
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