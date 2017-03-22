2017 03 22 12:37:52

Учнів Андріївської школи ознайомили з професією “поліцейський” (ФОТО)

У рамках соціального проекту «Світ цікавих професій» учні Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат познайомилися з професією «поліцейський». Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Спочатку діти з екскурсією завітали до Новосанжарського відділення поліції та побачили в яких умовах працюють люди в погонах і познайомилися з їхніми обов’язками.

Потім Новосанжарських поліцейських зустрічали в стінах рідної школи.

До учнів завітали старший інспектор сектору кадрового забезпечення Артур Буря та інспектор з ювенальної превенції Артур Кобченко.

Правоохоронці детальніше зупинилися на спеціалізації правоохоронців – розповіли про роботу слідчих, оперативників, дільничних тощо. Розказали про особливості застосування табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

Закінчилася зустріч із працівниками поліції захоплюючою грою на футбольному полі.