У зоні АТО загинув 20-річний полтавець

20-річний Антон Дзерін, боєць першої штурмової роти 24 окремого штурмового батальйону «Айдар», родом з Полтавщини, загинув у бою 11 березня. Про це на сторінці батальйону «Айдар» у Фейсбуці повідомив Володимир Хитрич командир штурмової роти, де служили хлопці.
“Виконуючи бойове завдання героїчно загинули, виконуючий обов’язки командира взводу старший сержант Голубєв Сергій Володимирович і старший солдат Дзерин Антон Миколайович. Тяжка втрата для роти, батальйону і для мене особисто кращих бійців. Вибачте мені хто мене знає, що не зберіг. Сльози матерів, дружин і дітей пролитих за синами України даремними не бувають”, – написав Хитрич.
Як повідомляють у мережі, Антон Дзерин народився у селі Дрижина Гребля Кобеляцького району, але останнім часом жив у Полтаві.
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