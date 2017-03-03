У Зіньківському районі навчалися діяти в умовах надзвичайних ситуацій
З 2 по 3 березня 2017 року управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації провело в Зіньківському районі планове командно-штабне навчання з органами управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему «Дії керівного складу, органів управління і сил цивільного захисту району при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій».
У навчанні були задіяні керівний склад цивільного захисту району, структурні підрозділи Зіньківської райдержадміністрації, окремі територіальні підрозділи центральних органів влади, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, протиепізоотична комісія.
В ході навчання досліджувалась організація оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в районі. Увага приділялась як вирішенню теоретичних питань організації захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, так і проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт в зоні надзвичайної ситуації.
Під час виконання практичних заходів перевірялись дії органів управління та сил цивільного захисту Зіньківського району у разі виявлення африканської чуми свиней в с. Пеленківщина Зіньківського району та у випадку виявлення в Зіньківському професійно-технічному училищі № 25 вибухового пристрою.
Під час навчання спеціалізовані служби району отримали теоретичну і практичну допомогу з питань цивільного захисту та засвоїли алгоритм дій в умовах надзвичайних ситуацій.
За висновками керівництва навчання, органи управління та сили цивільного захисту району готові до виконання завдань за призначенням. Цілі та мета навчань досягнуті.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+