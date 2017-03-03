2017 03 03 14:11:52

У Зіньківському районі навчалися діяти в умовах надзвичайних ситуацій

З 2 по 3 березня 2017 року управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації провело в Зіньківському районі планове командно-штабне навчання з органами управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему «Дії керівного складу, органів управління і сил цивільного захисту району при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій».

У навчанні були задіяні керівний склад цивільного захисту району, структурні підрозділи Зіньківської райдержадміністрації, окремі територіальні підрозділи центральних органів влади, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, протиепізоотична комісія.

В ході навчання досліджувалась організація оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в районі. Увага приділялась як вирішенню теоретичних питань організації захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, так і проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт в зоні надзвичайної ситуації.

Під час виконання практичних заходів перевірялись дії органів управління та сил цивільного захисту Зіньківського району у разі виявлення африканської чуми свиней в с. Пеленківщина Зіньківського району та у випадку виявлення в Зіньківському професійно-технічному училищі № 25 вибухового пристрою.

Під час навчання спеціалізовані служби району отримали теоретичну і практичну допомогу з питань цивільного захисту та засвоїли алгоритм дій в умовах надзвичайних ситуацій.

За висновками керівництва навчання, органи управління та сили цивільного захисту району готові до виконання завдань за призначенням. Цілі та мета навчань досягнуті.