2017 03 26 07:53:59
У водоймі в Горішніх Плавнях знайшли тіло жінки
Повідомлення про виявлення тіла невідомої жінки у водоймі надійшло від місцевого рибалки до поліції Горішніх Плавнів учора близько 9-ї години.
На місці події поліцейські встановили, що померлою виявилась 71-річна місцева мешканка, яка минулої доби пішла з дому та місце її перебування було невідомим.
Тіло направлене на судово-медичну експертизу. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено, повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
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