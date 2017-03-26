2017 03 26 07:53:59

У водоймі в Горішніх Плавнях знайшли тіло жінки

Повідомлення про виявлення тіла невідомої жінки у водоймі надійшло від місцевого рибалки до поліції Горішніх Плавнів учора близько 9-ї години.

На місці події поліцейські встановили, що померлою виявилась 71-річна місцева мешканка, яка минулої доби пішла з дому та місце її перебування було невідомим.

Тіло направлене на судово-медичну експертизу. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено, повідомили у ГУ НП у Полтавській області.