2017 03 30 01:12:53

У Великобагачанському районі 24 житлових будинки можуть залишитись без господаря (відео)

У селищі Гоголевому досить проблем, вирішення яких, традиційно, тягнеться роками. Дороги та оновлення інфраструктури – лише деякі з них. Нещодавно додалась ще одна. 24 будинки житлового фонду, які до цього були на балансі регіонального представництва підприємства “Укрнафта”, можуть бути покинуті напризволяще. Підприємство-утримувач у загрозливому стані, не сьогодні – завтра збанкротує. І куди тоді йти кільком сотням родин мешканців Гоголевого? У цьому питанні сторони, зацікавлені у вирішенні проблеми, поки що, не досягли порозуміння.

– Уже кілька років нам не йдуть назустріч, які б кроки ми не робили. Ремонт будинків затребували – зробили. Виготовили на них технічні паспорти, навіть готові виділяти ще по сто тисяч на кожен об’єкт для створення структур по їх утриманню. Але сьогодні відгуку від селищного голови ми не почули, – говорить заступник начальника НГВО “Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта” Юрій Нагній.

“Для обслуговування такого масштабного житлового фонду необхідне сильне комунальне підприємство. А за які гроші його формувати?” – бідкається Гоголівський селищний голова Володимир Оришич.

– Підприємство давно не платить ДФО – немає ресурсу, щоб підкріпити комунальне підприємство. А ви самі пропонували вирішити питання у три етапи – створити підприємство по обслуговуванню, передати нам техніку і вже потім передати на баланс будинки. Але це рішення у депутатів не знаходить відгуку, бо мало від вас аргументів, що будинки не ляжуть повністю на плечі громади, – вважає селищний голова.

“Та питання треба розглядати трохи простіше”, – говорить голова Великобагачанської РДА Камандар Байрамов.

– Тут трохи кульгає порозуміння селищного голови і депутатського корпусу. Є ресурс відмови у раді, визначена кількість депутатів. Якщо вони відмовляють – блокується рішення. І все. Я далі буду працювати, щоб пояснити і людям, і депутатам усю загрозу ситуації. Бо не сьогодні, то завтра підприємство збанкрутує, і що ми матимемо? Тим більше, що вони ідуть на контакт, готові до діалогу, – переконує голова Великобагачанського РДА.

“Питання необхідно вирішувати через перемовини, а не через звинувачення. І обласна рада у питанні організації комунального підприємства у Гоголевому готова підставити плече”, – підсумував зустріч голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

– Той же сміттєвоз за субвенцію, та ж каналізація за екологічні кошти – це все реально. І ми готові у цьому напрямку працювати. Єдине чого я прошу – вийшовши із цього кабінету, залиште недовіру, яка накопилась, сформуйте свої пропозиції і почніть рухатись разом назустріч вирішення проблеми. Від того, що ви не можете домовитись страждають люди. Якщо ж є якісь гострі моменти – я готов знову зустрічатись у такому ж форматі, – сказав Олександр Біленький.

Таким чином сторони погодили – узгодити пропозиції сторін найближчого часу, і обговорити їх уже на рівні району. Арбітром у цьому спорі згодився стати голова Великобагачанської РДА Каманадар Байрамов.