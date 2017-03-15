У Семенівці створили газодимозахисну службу

Для рятувальників Семенівки придбали 5 апаратів «АirЕхpress» та 13 панорамних масок. 163 тис. грн виділили з районного бюджету.
Про це повідомили в Семенівській РДА.
Окрім того, семенівський підрозділ отримав від МПО (місцевої пожежної охорони) с. Оболонь аварійний гідравлічний інструмент «HOLMATRO». Цей багатофункціональний пристрій, розроблений голландськими спеціалістами, є незамінним помічником у випадку ДТП чи інших аварійних ситуацій.
Завдяки устаткуванню створили у структурі Семенівського ДПРП №8 газодимозахисну службу. До її складу увійшли працівники, які попередньо пройшли тактико-спеціальні навчання.
Начальник ГУ ДСНС у Полтавській області подарував семенівським рятувальникам пожежно-технічне озброєння та обладнання: пожежні стволи, рукава (110 шт.), карабіни, новітні піногенератори, діелектричні ножиці.
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