2017 03 15 18:12:17

У Семенівці створили газодимозахисну службу

Для рятувальників Семенівки придбали 5 апаратів «АirЕхpress» та 13 панорамних масок. 163 тис. грн виділили з районного бюджету.

Про це повідомили в Семенівській РДА.

Окрім того, семенівський підрозділ отримав від МПО (місцевої пожежної охорони) с. Оболонь аварійний гідравлічний інструмент «HOLMATRO». Цей багатофункціональний пристрій, розроблений голландськими спеціалістами, є незамінним помічником у випадку ДТП чи інших аварійних ситуацій.

Завдяки устаткуванню створили у структурі Семенівського ДПРП №8 газодимозахисну службу. До її складу увійшли працівники, які попередньо пройшли тактико-спеціальні навчання.

Начальник ГУ ДСНС у Полтавській області подарував семенівським рятувальникам пожежно-технічне озброєння та обладнання: пожежні стволи, рукава (110 шт.), карабіни, новітні піногенератори, діелектричні ножиці.