У селах на Новосанжарщині встановлюватимуть камери відеоспостереження
Керівник Новосанжарського відділення поліції Андрій Власенко постійно проводить зустрічі із головами сільських рад та сільськими громадами району задля сприяння у встановленні обладнання систем відеоспостереження у населених пунктах.
Напередодні вже встановили 2 відеокамери в селі Стовбина Долина. Крім того, по дві відеокамери найближчим часом встановлять в селі Маячка.
Наявність відеоспостереження покращить криміногенну ситуацію в регіоні, сприятиме розкриттю правопорушень «гарячим слідом» та буде стримувати злочинців навіть тоді, коли поліцейського не буде поблизу. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
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