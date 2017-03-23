2017 03 23 09:32:50

У селах на Новосанжарщині встановлюватимуть камери відеоспостереження

Керівник Новосанжарського відділення поліції Андрій Власенко постійно проводить зустрічі із головами сільських рад та сільськими громадами району задля сприяння у встановленні обладнання систем відеоспостереження у населених пунктах.

Напередодні вже встановили 2 відеокамери в селі Стовбина Долина. Крім того, по дві відеокамери найближчим часом встановлять в селі Маячка.

Наявність відеоспостереження покращить криміногенну ситуацію в регіоні, сприятиме розкриттю правопорушень «гарячим слідом» та буде стримувати злочинців навіть тоді, коли поліцейського не буде поблизу. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.