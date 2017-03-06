У с. Велика Рублівка вітали ветеранів з міжнародним жіночим днем
Із весняним святом щиро привітали підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с.Деревки та філії відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с.Велика Рублівка.
Про це повідомили в Котелевській РДА.
Цього ж дня для підопічних відділення денного перебування та пенсіонерів Котелевського району у Палаці Дозвілля «Скіфія відбувся святковий концерт.
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