У річці на Полтавщині знайшли тіло безвісти зниклого у листопаді чоловіка
У селі Бірки Зіньківського району в річці Грунь-Ташань виявили тіло невідомого чоловіка.
Загиблим є 58-річний мешканець Гадяцького району. Чоловік перебував у розшуку як безвісти зниклий з листопада минулого року. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили, експертизами встановлюється причина смерті, повідомляють у поліції області.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
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