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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 03 13 15:53:39

У річці на Полтавщині знайшли тіло безвісти зниклого у листопаді чоловіка

поліц

У селі Бірки  Зіньківського району в річці Грунь-Ташань виявили  тіло невідомого чоловіка.

Загиблим є 58-річний мешканець Гадяцького району. Чоловік перебував у розшуку як безвісти зниклий з листопада минулого року. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили, експертизами встановлюється причина смерті, повідомляють у поліції області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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