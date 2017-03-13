2017 03 13 15:53:39

У річці на Полтавщині знайшли тіло безвісти зниклого у листопаді чоловіка

У селі Бірки Зіньківського району в річці Грунь-Ташань виявили тіло невідомого чоловіка.

Загиблим є 58-річний мешканець Гадяцького району. Чоловік перебував у розшуку як безвісти зниклий з листопада минулого року. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили, експертизами встановлюється причина смерті, повідомляють у поліції області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).