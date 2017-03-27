У Решетилівці чоловік розгулював по вулиці з гранатою та набоями
Оперативниками Решетилівського відділення поліції було отримано інформацію про те, що поблизу кафе ходить чоловік, який може зберігати при собі гранату. Про це повідомили в ГУ НП Полтавскої області.
Під час поверхневого огляду у 46-річного мешканця Решетилівського району поліцейські виявили та вилучили гранату, схожу на Ф-1. Крім того, чоловік носив із собою 20 патронів калібру 5,45 мм.
Нині у рамках відкритого кримінального провадження з’ясовується походження боєприпасів та мету їх зберігання.
Вилучені предмети направлені на експертне дослідження.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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