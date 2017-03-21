У Пирятині влаштували акцію чистоти

Жителі будинку №6 по вулиці Полтавська влаштували акцію чистоти. Вони вийшли на прибирання прилеглої території.
Як повідомили в прес-службі міської ради Пирятина. цього разу волога погода зменшила кількість бажаючих долучитися до прибирання. Але ті хто, все ж таки взявся до справи, був абсолютно переконаний, що благоустрій їхнього двору залежить саме від них.
Організатор акції – депутат міської ради і волонтер Аліна Мірошніченко, щиро вдячна людям, які дбають про чистоту нашого міста і закликає всіх пирятинців долучитися до прибирання.
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