У Пирятині стартував шаховий турнір

Вчора в Центрі дитячої та юнацької творчості стартував шаховий турнір.
Вихованці гуртка „Срібний ферзь“ змагаються за право бути кращим шахістом. Протягом тижня проходитимуть напружені ігри між учасниками турніру. Наприкінці канікул будуть відомі імена переможця та призерів, повідомляють на сайті Пирятинської міської ради.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+