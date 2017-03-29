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Полтавщина, Суспільство



2017 03 29 18:00:24

У Пирятині стартував шаховий турнір

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Вчора в Центрі дитячої та юнацької творчості стартував шаховий турнір.

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Вихованці гуртка „Срібний ферзь“ змагаються за право бути кращим шахістом. Протягом тижня проходитимуть напружені ігри між учасниками турніру. Наприкінці канікул будуть відомі імена переможця та призерів, повідомляють на сайті Пирятинської міської ради.

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