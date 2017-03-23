2017 03 23 17:07:48

У продажу з’явилася перша сувенірна продукція Євробачення-2017

Перша сувенірна продукція Євробачення-2017 з’явилася у продажу на сайті офіційного магазину пісенного конкурсу. Всі охочі вже можуть придбати брендовані футболки, світшоти, постери та повітряні кульки.

Для попереднього замовлення доступні також офіційний альбом форматів DVD, CD та Blu-Ray з піснями всіх учасників цьогорічного Євробачення. CD вийде у продаж в п’ятницю, 28 квітня. Офіційний DVD і Blu-Ray будуть випущені в п’ятницю, 23 червня.

Офіційний альбом Євробачення цього року вперше в історії пісенного конкурсу вийде ще й на вінілових платівках. Це буде лімітована версія. До ексклюзивного комплекту, який вже також можна попередньо замовити, увійдуть чотири різнокольорові платівки, альбом на двох CD, журнал про пісенний конкурс з біографіями його учасників, ексклюзивними фотографіями і купоном для завантаження альбому з інтернету. У продажу він з’явиться з 23 червня.

Зокрема офіційний музичний альбом пісенного конкурсу буде доступний для попереднього замовлення на iTunes із 7-го квітня і доступний для скачування вже з 21 квітня.

Нагадаємо, що 62-ге за ліком Євробачення відбудеться в столиці України – Києві. Півфінали цьогорічного пісенного конкурсу пройдуть 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр.