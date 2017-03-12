2017 03 12 15:44:56

У полтавця вилучили наркотики

Під час санкціонованого судом обшуку працівниками поліції Полтавського районного відділення поліції за місцем проживання 34-річного жителя району вилучили речовини, схожі на наркотичні.

А саме, у домоволодінні виявлено пластикові шприци та скляну колбу, заповнені речовиною бурого кольору, п’ять пластикових пляшок об’ємом 0,7 літра, заповнені рідиною бурого кольору, та паперовий згорток з подрібненою речовиною, схожою на коноплю.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

По даному факту триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання наркотичних речовин). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

За матеріалами Полтавського районного

відділення поліції