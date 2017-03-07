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Полтавщина, Суспільство



2017 03 07 15:20:43

У полтавських випускників залишилося 10 днів до закінчення реєстрації на ЗНО 2017

bez-nazvanyya

Станом на сьогодні на ЗНО уже зареєструвалися 131 864 осіб.

Реєстрація триває до 17 березня, тобто залишилося 10 днів. Дата подання реєстраційних документів визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Про це повідомив Український центр оцінювання освіти.

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