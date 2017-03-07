У полтавських випускників залишилося 10 днів до закінчення реєстрації на ЗНО 2017
Станом на сьогодні на ЗНО уже зареєструвалися 131 864 осіб.
Реєстрація триває до 17 березня, тобто залишилося 10 днів. Дата подання реєстраційних документів визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Про це повідомив Український центр оцінювання освіти.
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