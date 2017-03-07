У Полтавському військкоматі жінок зі святом вітали волонтери з Котельви
Напередодні 8 березня жінок військовослужбовців та працівників Збройних Сил України приїхали привітати волонтери з Котельви й гурт «Доля». Волонтер Неллі Каблучка розповідає, що за два роки аматори дали більше двохсот благодійних концертів у різних військових частинах та зоні АТО.
«З 2014 року ми їздимо зону АТО підбадьорювати наших хлопців. Це поклик душі. Всі концерти даємо безкоштовно», – сказала Неллі Каблучка.
На святковому концерті відзначили найуспішніших працівниць. Нагороди та грамоти отримали жінки-офіцери, сержанти та працівники ЗСУ.
Як розповів т.в.о заступника обласного комісара Сергій Шкурупій, у Полтавському обласному військкоматі працює більше 60 жінок. З них 7 – офіцери. Троє жінок нині несуть службу в зоні АТО.
«Сьогодні ми вітаємо наших жінок не тільки військовослужбовців, а й працівників ЗСУ, які присвятили своє життя роботі і служінню батьківщині», – сказав Сергій Шкурупій.
Свято організувало обласне управління культури Полтавської ОДА. За їхнього сприяння у всіх військових частинах Полтавщини, напередодні 8 березня відбулися святкові концерти.
Довідка: Нині в Збройних Силах України проходять службу більше 23 тис. жінок військових. З них більше 2тис.700 несуть службу на посадах офіцерського складу.
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