2017 03 12 08:02:14

На сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, якою вимагають забрати у полтавського гурту O.Torvald перемогу

Автор електронної петиції №22/034353-еп є Надія Слуцька зазначає, що оскільки глядачі проголосували за Melovina, отже, він і повинен перемогти, – йдеться у тексті петиції.

25 лютого 2017 року гурт «O.Torvald» переміг у фіналі українського національного відбору міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017», де буде представляти Україну.

Пісенний конкурс відбудеться 9, 11 і 13 травня у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) Києва.

Поки що документ підписало лише 10 осіб з 25 тис. необхідних