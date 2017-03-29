У Полтавській ОДА визначилися з кандидатами на відзначення державними нагородами
Сьогодні заступник голови ОДА Олег Пругло провів чергове засідання Комісіїз питань нагородження при облдержадміністрації. Учасники заходу розглянули пропозиції щодо нагородження та присвоєння почесних звань кандидатам, які подали клопотання у лютому-березні.
Як повідомив Олег Пругло, за вказаний період часу на розгляд комісії надійшло 24 пропозиції. Зокрема, клопотання щодо присвоєння почесного звання «Заслужений вчитель України», «Заслужений майстер народної творчості України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений працівник освіти України» та ін.
Розглянувши пропозиції, комісія погодила подання 21 кандидатури, серед яких працівники агропромислового комплексу, освіти, культури, народної творчості, які зробили значний внесок у розвиток своєї галузі.
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