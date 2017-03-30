2017 03 30 16:41:46

У Полтавській облраді обговорили стан обігу земель сільськогосподарського призначення (ФОТО)

У Полтавській обласній раді відбулася робоча зустріч членів постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин з керівництвом Держгеокадастру у Полтавській області. Заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, депутат обласної ради Валерій Капленко, начальник Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Вадим Чувпило, голови сільських рад, обговорили стан обігу земель сільськогосподарського призначення в області.

Голови сільських рад задали ряд запитань Вадимові Чувпило. Зокрема: чому затягуються терміни розподілу землі, про розпаювання земель.

“Мене турбує, що керівництво сільських рад, громада, не приймають участі в розподілі землі”, – зазначив депутат обласної ради Валерій Капленко.

Поетапне та регульоване відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення забезпечить введення в товарний оборот земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що сприятиме повноцінній та безперешкодній реалізації права власності власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України, підвищення рівня матеріального благополуччя власників земельних ділянок, збільшення доступних до використання механізмів фінансування агровиробництва.

Начальник Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Вадим Чувпило врахував зауваження та пропозиції, які були висловлені.

“Я буду особисто проводити роз`яснювальну роботу серед представників органів місцевого самоврядування, громадян зацікавлених у землі, з питань, що належать до моєї компетенції. З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями проведу робочі зустрічі з депутатами місцевих рад та обговорю стан обігу земель сільськогосподарського призначення в області”, – повідомив Вадим Чувпило.