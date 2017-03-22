2017 03 22 19:20:04

У Полтавській області починає працювати мобільний сервісний центр МВС

Мобільний сервісний центр МВС курсуватиме райцентрами області.

Відтепер жителі населених пунктів, де відсутні стаціонарні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, не їздитимуть в обласні центри аби отримати відповідну послугу. До них приїде мобільний сервісний центр. Такий вже з’явився і Полтаві.

Пересувні сервісні центри, оснащені сучасним обладнанням, виїжджатимуть за графіком у віддалені населені пункти України та надаватимуть громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

Запити на мобільні сервісні центри місцеві громади подають до регіонального сервісного центру. На основі заявок РСЦ розробляє щомісячний графік виїздів, який можна відслідковувати на сайті Головного сервісного центру.