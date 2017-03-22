2017 03 22 23:27:06

У Полтаві завтра дощитиме

У Полтаві обіцяють хмарну та дощову погоду.

Про це повідомляє meteo.gov.ua

Вночі температура впаде до +2.+4 градусів за Цельсієм, а вже вдень повітря прогріється до 14 градусів тепла. Вітер змінюватиме напрямок протягом доби, переважатиме південно-західний максимально його пориви сягатимуть п’яти метрів за секунду. Атмосферний тиск вищий за норму.

Народний прогноз погоди: 23 березня відзначається день пам’яті мученика Кіндрата (Кідрата). У давнину була приказка, що у цей день “туман з’їдає сніг”, тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день на Ісака Змійовика (12 червня). Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ. А ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки: якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловиться плотва.