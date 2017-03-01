2017 03 01 09:16:11

У Полтаві вперше відбулася регіональна (не)конференція міні-EdCamp Poltava 2017 «Школа – стара, діти – нові: шляхи взаєморозуміння»

25 лютого директор Департаменту освіти і науки ОДА Олена Харченко взяла участь у регіональній (не)конференції для шкільних педагогів міні-EdCamp Poltava 2017 «Школа – стара, діти – нові: шляхи взаєморозуміння».

Учасниками цієї події стали 160 небайдужих педагогів не лише Полтавщини, а й інших регіонів України. Освітяни мали можливість відвідати 17 експертних сесій з актуальних питань навчально-виховного процесу, зокрема: коучинг в освіті, фасилітація, медіаграмотність, ненасильницька комунікація, гуманний підхід у педагогіці, професійне вигорання педагога та шляхи його уникнення, психологія взаємовідносин вчителя та учнів, нові технології в навчанні.

Під час урочистого відкриття (не)конференції Олена Харченко звернулася до присутніх із вітальним словом, акцентувавши увагу на тому, що зміни в освіті починаються зі змін в особистості.

На учасників заходу чекали різноманітні сюрпризи від організаторів: «мотиваційне дерево», пісочна анімація, різноманітні творчі майстерні, «дерево побажань та пропозицій», тематичні смаколики та інші подарунки.

Наскрізною ниткою міні-EdCamp Poltava 2017 організатори обрали актуальні проблеми сьогодення, а саме: оновлення освітнього процесу, зміну ролі «сучасного вчителя», національно-патріотичне виховання підростаючого покоління, екологічну грамотність, актуальність гендерно чутливої мови та вміння навчатися протягом усього життя.

По завершенні (не)конференції всі учасники отримали сертифікати та приємні подарунки.

Нагадаємо, EdCamp – це (не)конференція, що проводиться в новому дискусійному форматі для співпраці освітян, які мають можливість відкритого обміну педагогічним досвідом, розв’язання спільних задач за принципом: «Дай, якщо можеш – візьми, якщо хочеш!».