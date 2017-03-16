2017 03 16 13:07:02

У Полтаві внаслідок ДТП постраждала дитина

46 – річний водій автомобіля «DAEWOO» здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Про це повідомили в

Подія сталася учора на вулиці Великотирнівській, близько 17-ї години.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 8-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

За фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.