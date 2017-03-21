2017 03 21 11:37:23

У Полтаві військові пенсіонери вимагали перерахунку пенсій (ФОТО)

Сьогодні військові пенсіонери провели акцію протесту під будівлею Полтавської ОДА з вимогою перерахунку пенсій. Як заявляють мітингувальники, на даний час перерахунок пенсій як визначає законодавство України – не здійснено.

Протестувальники зазначили, що після мітингу вони встановлять намети на вулиці Соборності та оголосять Пенсійний майдан. Вони заявили, шо він стоятиме безстроково, поки не виконають їхні вимоги у Києві.

“Сьогодні ми підемо з пікетом до обласного управління Пенсійного фонду, звідти ходою рушимо до обласного військового комісаріату, де вручимо обласному комісару нашу резолюцію. Звідти рушимо до управління Національної поліції. Потім повернемося до ОДА. Якщо нас не буде почуто, ми будемо виходити на пікети щодня. Також, якщо буде необхідно, ми будемо перекривати трасу Київ-Харків ”, – повідомили учасники акції протесту.

Також мітингувальники виступили за відставку Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.